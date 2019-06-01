Одесскую колонию, где произошел бунт осужденных, законсервируют

На заседании комиссии по оптимизации следственных изоляторов было принято решение законсервировать Южную исправительную колонию № 51, где произошел бунт осужденных, сообщает пресс-служба администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.
"31.05.2019 в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины под председательством заместителя министра юстиции Украины Чернышева Д. В. состоялось заседание комиссии по оптимизации следственных изоляторов, учреждений исполнения наказаний и предприятий учреждений исполнения наказаний. Во время заседания рассмотрены вопросы оптимизации деятельности государственного учреждения Южная исправительная колония (№ 51) путем консервации. Сейчас в учреждении фактически держится 449 осужденных, что составляет 45% от планового наполнения и дает основания для принятия решения о консервации этого учреждения", - говорится в сообщении, на официальной странице ведомства в соцсети Фейсбук.
Решение оптимизировать деятельность государственного учреждения Южная исправительная колония (№ 51) путем консервации было принято единогласно.
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