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СНГ 01.06.2019 13:20

Одесскую колонию, где произошел бунт осужденных, законсервируют

На заседании комиссии по оптимизации следственных изоляторов было принято решение законсервировать Южную исправительную колонию № 51, где произошел бунт осужденных, сообщает пресс-служба администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

"31.05.2019 в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины под председательством заместителя министра юстиции Украины Чернышева Д. В. состоялось заседание комиссии по оптимизации следственных изоляторов, учреждений исполнения наказаний и предприятий учреждений исполнения наказаний. Во время заседания рассмотрены вопросы оптимизации деятельности государственного учреждения Южная исправительная колония (№ 51) путем консервации. Сейчас в учреждении фактически держится 449 осужденных, что составляет 45% от планового наполнения и дает основания для принятия решения о консервации этого учреждения", - говорится в сообщении, на официальной странице ведомства в соцсети Фейсбук.

Решение оптимизировать деятельность государственного учреждения Южная исправительная колония (№ 51) путем консервации было принято единогласно.

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Тэги: УКРАИНА, КОЛОНИЯ, ОСУЖДЕННЫЕ, ЗАКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]