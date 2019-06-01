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Транспорт и связь 01.06.2019 13:45

Роуминг в России законодательно отменен

С 1 июня вступают в силу изменения в статьи 46 и 54 федерального закона "О связи", которые предусматривают отмену национального и внутрисетевого роуминга в России.

Закон об отмене роуминга в России был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2018 года. В мае 2019 года глава правительства подписал постановление, которое дополнило правила оказания услуг телефонной связи в части отмены роуминга.

Законом устанавливается, что операторы мобильной связи в своей сети устанавливают одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, в каком регионе РФ тот находится. Одинаковые условия предусматриваются как в зоне покрытия сети операторов, так и за ее пределами. При этом оплате подлежат соединения, установленные с вызываемым абонентом, находящимся за пределами РФ.

Вопрос отмены национального роуминга остро встал в 2017 году, когда ФАС возбудила дела против "большой четверки" - ПАО "МТС" (MOEX:MTSS), ПАО "Мегафон" (MOEX:MFON), ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") и ООО "Т2 Мобайл" (Tele2) - с требованием его отмены до 1 января 2018 года, которое впоследствии было продлено до февраля 2018 года.

За несколько лет до этого глава ФАС Игорь Артемьев уже призывал операторов отменить национальный роуминг локально - в республике Крым и на Дальнем Востоке.

Дискуссия об отмене внутрисетевого роуминга велась еще дольше - практически десятилетие. Несмотря на неоднократные заявления Минкомсвязи, ФАС и ряда операторов в течение этого периода о том, что понятие внутрисетевого роуминга не должно существовать "ни нормативно, ни по факту", серьезные шаги к этому были сделаны в июле 2017 года. Тогда ФАС предписала "четверке" до августа изменить тарифы на услуги связи в поездках по стране, исключив необоснованную разницу цен. Спустя некоторое время регулятор продлил сроки предписания до начала 2018 года.

Итогом разбирательства ФАС и операторов, которое затянулось до августа 2018 года, стала фактическая отмена как внутрисетевого, так и национального роуминга в России.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, РОУМИНГ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]