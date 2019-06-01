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СНГ 01.06.2019 14:11

ЦИК Украины образовал почти 200 окружных комиссий на внеочередных парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов на внеочередных парламентских выборах, сообщает пресс-служба ЦИК Украины.

"С учетом обязательного включения кандидатур в состав окружных избирательных комиссий и с применением механизма жеребьевки всего в состав указанных комиссий включается 3582 человека. Поэтому все 199 комиссий образуются в максимальном составе 18 человек", - говорится в сообщении, на официальном сайте ЦИК в пятницу вечером.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ЦИК, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]