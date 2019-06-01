Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8918 RUR   0.026 GBR   2.1433 TRY   0.2877

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.59 -2.22 Brent 66.87 -2.58

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.06.2019 14:33

Лидер нидерландских ультраправых Вилдерс сообщил о блокировке его Twitter-аккаунта

Лидер нидерландской националистической "Партии свободы" Герт Вилдерс в пятницу сообщил, что руководство соцсети Twitter заблокировало его аккаунт за высказывания в адрес политического соперника.

"Twitter часто закрывает глаза на угрозы физической расправы в мой адрес, но не на основанный на фактах твит о коллеге. Безумие!", - цитируют слова политика западные СМИ.

По утверждению представителя "Партии вободы", принятая Twitter мера носит временный характер, и что срок блокировки аккаунта составит примерно восемь часов.

СМИ отмечают, что твит Вилдерса, за которым последовала блокировка аккаунта, был направлен против нидерландской леволиберальной политической партии "Демократы 66 ". В нем Вилдерс обвиняет эту партию в привлечении мусульман в Нидерланды и в нежелании осознать последствия таких шагов.

По данным СМИ, у страницы Вилдерса в "Твиттере" - 812 тыс. подписчиков: среди нидерландских политиков больше только у премьер-министра страны Марка Рютте - 984 тыс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ПОЛИТИК, TWITTER, БЛОКИРОВКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]