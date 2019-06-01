Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщает в субботу издание "Зеркало недели".

По данным издания, приглашение Зеленский получил 31 мая, а визит в США может состоятся в августе-сентябре, "после встречи американского президента с российским".

Между тем, пока ни Вашингтон, ни Киев официально эту информацию не подтверждали.