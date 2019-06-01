Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8918 RUR   0.026 GBR   2.1433 TRY   0.2877

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.59 -2.22 Brent 66.87 -2.58

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.06.2019 11:15

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщает в субботу издание "Зеркало недели".

По данным издания, приглашение Зеленский получил 31 мая, а визит в США может состоятся в августе-сентябре, "после встречи американского президента с российским".

Между тем, пока ни Вашингтон, ни Киев официально эту информацию не подтверждали.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, США, ПРИГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Порошенко стал лидером партии "Европейская солидарность" Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины Зеленский не хочет вести переговоры с Россией Зеленский назначил своего представителя в правительстве Украины Зеленский во вторник даст брифинг для СМИ после встречи с руководством парламента Порошенко предоставил экс-депутату российской Госдумы Пономареву украинское гражданство

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]