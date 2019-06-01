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Происшествия 01.06.2019 11:41

Четыре пассажирских вагона сошли с рельсов на станции Куэнга в Забайкалье, пострадавших нет

Четыре вагона поезда Новосибирск-Владивосток сошли с рельсов на станции Куэнга Забайкальской железной дороги, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

"В 5:38 мск произошел сход четырех вагонов пассажирского поезда №8 сообщением Новосибирск-Владивосток. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в пресс-релизе.

В результате инцидента нарушен габарит соседнего пути, для ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда со станций Шилка и Зилово и создан оперативный штаб.

Причина схода устанавливается.

Позднее пресс-служба сообщила, что пассажиров поезда временно разместили на железнодорожном вокзале станции Куэнга.

"Обеспечено снабжение питьевой водой. В 10:00 мск будет организовано питание. В дальнейшем пассажиров разместят на свободных местах в поезде. На станции назначения готовится резервный состав", - говорится в сообщении.

В настоящее время на станции Куэнга ликвидируют последствия схода вагонов.

По данным пресс-службы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, вагоны при сходе не опрокинулись, скорость поезда составляла 20 км/ч.

В ведомстве также подчеркивают, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

По факту схода вагонов проводится доследственная проверка.

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Тэги: РОССИЯ, ЗАБАЙКАЛЬЕ, ВАГОНЫ, СХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]