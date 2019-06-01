Четыре пассажирских вагона сошли с рельсов на станции Куэнга в Забайкалье, пострадавших нет

Четыре вагона поезда Новосибирск-Владивосток сошли с рельсов на станции Куэнга Забайкальской железной дороги, сообщает пресс-служба ЗабЖД.
"В 5:38 мск произошел сход четырех вагонов пассажирского поезда №8 сообщением Новосибирск-Владивосток. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в пресс-релизе.
В результате инцидента нарушен габарит соседнего пути, для ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда со станций Шилка и Зилово и создан оперативный штаб.
Причина схода устанавливается.
Позднее пресс-служба сообщила, что пассажиров поезда временно разместили на железнодорожном вокзале станции Куэнга.
"Обеспечено снабжение питьевой водой. В 10:00 мск будет организовано питание. В дальнейшем пассажиров разместят на свободных местах в поезде. На станции назначения готовится резервный состав", - говорится в сообщении.
В настоящее время на станции Куэнга ликвидируют последствия схода вагонов.
По данным пресс-службы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, вагоны при сходе не опрокинулись, скорость поезда составляла 20 км/ч.
В ведомстве также подчеркивают, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет.
По факту схода вагонов проводится доследственная проверка.
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