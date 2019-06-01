Около 30 участников акций протеста против Пашиняна задержаны в Армении

Члены общественной организации "Адеквад" организовали в субботу в Армении акции протеста против действующего премьер-министра республики Никола Пашиняна.
Ход акции транслировался утром в фейсбуке организации.
Протестующие нанесли граффити с хештегом "#SutNikol" (Лживый Никол) на асфальте центральных улиц Еревана и 12 других городов.
"Нашу сегодняшнюю акцию мы называем "Рождение лжи", в честь дня рождения Пашиняна (премьер Армении 1 июня отмечает 44-летие - ИФ)", - отметили организаторы.
Позднее они сообщили, что в акциях принимали участие 80 человек, 29 из которых были задержаны.
В полиции Армении "Интерфаксу" сообщили, что доставленные в полицию граждане освобождены после составления актов об административном правонарушении.
Ранее сообщалось, что 24 мая члены "Адеквада" провели в Ереване перед зданием парламента акцию протеста против деятельности в Армении Фонда открытого общества (фонд Сороса), который, по их мнению, управляет правительством республики.
27 мая члены общественной организации "Адеквад" заявили о создании одноименной оппозиционной партии.
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