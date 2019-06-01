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СНГ 01.06.2019 12:16

Около 30 участников акций протеста против Пашиняна задержаны в Армении

Члены общественной организации "Адеквад" организовали в субботу в Армении акции протеста против действующего премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Ход акции транслировался утром в фейсбуке организации.

Протестующие нанесли граффити с хештегом "#SutNikol" (Лживый Никол) на асфальте центральных улиц Еревана и 12 других городов.

"Нашу сегодняшнюю акцию мы называем "Рождение лжи", в честь дня рождения Пашиняна (премьер Армении 1 июня отмечает 44-летие - ИФ)", - отметили организаторы.

Позднее они сообщили, что в акциях принимали участие 80 человек, 29 из которых были задержаны.

В полиции Армении "Интерфаксу" сообщили, что доставленные в полицию граждане освобождены после составления актов об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что 24 мая члены "Адеквада" провели в Ереване перед зданием парламента акцию протеста против деятельности в Армении Фонда открытого общества (фонд Сороса), который, по их мнению, управляет правительством республики.

27 мая члены общественной организации "Адеквад" заявили о создании одноименной оппозиционной партии.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПРОТИВНИКИ, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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