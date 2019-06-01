Белоруссия и Казахстан готовятся заключить соглашение о поставках нефти

Вопросы развития совместных проектов, включая подписание межправительственного соглашения в области поставок в Белоруссию нефти и нефтепродуктов, обсуждены в субботу в ходе рабочего визита в Казахстан белорусской делегации во главе с первым вице-премьером Александром Турчиным.
"Стороны детально обсудили перспективы дальнейшего развития белорусско-казахстанских отношений, ход подготовки предстоящих мероприятий двусторонней повестки дня. Особый акцент сделан на необходимости развития действующих и поиске новых совместных кооперационных проектов", - сообщает пресс-служба Совмина Белоруссии.
"Отмечена необходимость завершения подготовки к подписанию двусторонних документов, включая соглашение между правительствами Беларуси и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок в Беларусь нефти и нефтепродуктов, а также значимых коммерческих контрактов между субъектами хозяйствования", - говорится в сообщении.
В состав белорусской делегации вошли представители руководства министерства промышленности, концерна "Белнефтехим" и руководители ведущих белорусских машиностроительных предприятий.
Турчин встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, первым вице-премьером - министром финансов Алиханом Смаиловым, заместителем премьер-министра Женисом Касымбеком, другими членами правительства и представителями казахстанских деловых кругов.
Визит был организован в рамках подготовки запланированного на вторую половину 2019 года официального визита в Казахстан президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Как сообщалось, в мае Лукашенко на встрече в Минске с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры о поставках казахстанской нефти в республику. Ертысбаев тогда сообщил, что Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, но необходимо согласовать с Россией вопрос транзита.
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