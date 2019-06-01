Сенаторы США предлагают принять меры по противодействию России в энергетической сфере в Европе

Группа американских сенаторов выступила с предложением разработать стратегию улучшения энергетической безопасности европейских союзников США, которая в частности предусматривает противодействие усилиям России установить доминирование в энергетической сфере в Европе.
Авторами законопроекта, содержащего пункты стратегии, являются республиканец от Техаса Тед Круз и еще три сенатора.
Предложенный ими документ также предусматривает "улучшение устойчивости энергетической инфраструктуры союзников, диверсификацию их источников получения энергоносителей, а также усиление роли американской дипломатии в Европе и на Ближнем Востоке в том, что касается усовершенствования энергетической безопасности союзников США в Европе".
Подготовкой стратегии рекомендовано заняться государственному департаменту США в координации с другими ведомствами.
Законопроектом также предусмотрено, что не позднее чем через 90 дней после его вступления в силу государственный секретарь США должен будет предоставить соответствующим комитетам конгресса доклад, отражающий оценку влияния проекта газопровода "Северный поток 2" на национальную безопасность США, а также оценку того, как увеличение зависимости европейских стран от российского газа отразится на энергетической безопасности Европы, дипломатической безопасности и внешней политике Украины и Германии, а также на дипломатических миссиях и структурах американского правительства в Европе.
По мнению авторов законопроекта, в докладе госсекретаря также должно быть упомянуто о деятельности России, направленной на оказание влияния на общественное мнение через цифровые платформы, телерадиовещание, Интернет и печатные СМИ с целью поддержки проекта "Северный поток 2" и других экспортных российских энергопроектов, а также о поддержке со стороны России мозговых центров, академических учреждений, торговых ассоциаций и неправительственных организаций в Европе.
Авторы законопроекта также предлагают рассмотреть возможность введения санкций за предоставление некоторых видов судов для сооружения российских экспортных трубопроводов.
Законопроект был представлен 14 мая, однако опубликован на сайте конгресса лишь в субботу.
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