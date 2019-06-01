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СНГ 01.06.2019 16:42

Мирзиеев и Туск обсудили сотрудничество Узбекистана и ЕС`

Вопросы расширения сотрудничества Узбекистана и ЕС в различных сферах рассмотрены в ходе встречи президента Шавката Мирзиеева с главой Европейского совета Дональдом Туском, сообщили в субботу узбекские СМИ.

"В ходе встречи основное внимание уделено вопросам дальнейшего расширения практического сотрудничества в сферах экономики, торговли, инноваций и инвестиций, транспорта, науки, образования и здравоохранения", - говорится в сообщении.

По словам Мирзиеева, об активизации контактов в последние годы говорят регулярно проводимые заседания Совета и Комитета сотрудничества "Узбекистан-Евросоюз", развитие межпарламентских обменов, неоднократные визиты в республику Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и других высоких представителей Евросоюза.

Президент напомнил о начале переговоров по проекту нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС, отметил растущие объемы товарооборота и портфель инвестиционных проектов со странами Евросоюза.

"Ведутся консультации по формированию благоприятных условий для дальнейшего увеличения взаимных торговых операций и инвестиций. Кроме того, европейские партнеры оказывают содействие в вопросах вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию", - сказал глава Узбекистана, слова которого приводят СМИ.

Мирзиеев с удовлетворением отметил возобновление и расширение партнерства с Европейским банком реконструкции и развития, начало реализации первых совместных проектов с участием Европейского инвестиционного банка в приоритетных отраслях экономики страны.

По его словам, осуществляются активные научные и образовательные обмены в рамках программ "Горизонт-2020" и "Эразмус плюс".

В свою очередь, президент Евросовета высоко оценил практические усилия Узбекистана по преодолению негативных последствий экологической катастрофы в бассейне Аральского моря. Он подтвердил готовность к активному взаимодействию в рамках Многопартнерского трастового фонда для региона Приаралья.

В ходе беседы состоялся также обмен мнениями по другим актуальным вопросам международной и региональной повестки, включая мирное урегулирование ситуации в Афганистане. Отмечена важность усиления взаимодействия в регионе в соответствии с положениями новой Стратегией Евросоюза по Центральной Азии.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИРЗИЕЕВ, ЕС, ТУСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]