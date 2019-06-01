Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана

рмения сегодня является единственным в мире государством победившего нацизма, заявил завсектором Администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов.

«К сожалению, Армении удается скрывать от мировой общественности тот факт, что в этой стране нацизм и расизм являются элементами государственной политики. Возможно, что и мировая общественность сама не старается увидеть эту очевидность», - заявил Ахундов, комментируя телефонный разговор армянского премьера Николы Пашиняна и футболиста лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна.

В ходе разговора Пашинян заявил, что Мхитарян не смог сыграть в Баку в финале Лиги Европы УЕФА «из-за расистской позиции Баку».

«Самое удивительное это то, что об этом заявляет премьер страны, в центре столицы которой установлен памятник нацисту Нжде, основные идеи которого по созданию моноэтнического государства были претворены в жизнь последующими руководителями советской и независимой Армении, а также Советского Союза. И теперь премьер страны, героизирующей армянских лидеров, называющих себя расистами, а свою нацистскую теорию – расизмом, почему-то обвиняет Азербайджан в расизме», - сказал Ахундов.

По его словам, Гарегин Нжде, большой памятник которому установлен напротив комплекса правительственных зданий в Ереване, официально признавал, что является расистом и его теория «цехакрон» переводится на русский язык как «расизм».

«Почему я говорю, что Армения является страной победившего нацизма? Потому что в свое время мир смог победить нацизм в Германии, а в Армении уже нацизм победил нас. Доказательства? Их много. В отличие от руководства третьего рейха, которому не удалось создать моноэтническое государство, Ереван сумел достичь этой цели, причем в кавказском регионе, где соседние села говорят на разных языках, а сама Армения окружена четырьмя полиэтническими государствами. Гитлеру в свое время не удалось поменять названия захваченных городов и других населенных пунктов, а нацистская Армения смогла это сделать - армяне переименовали все 2 тыс. топонимов и гидронимов. Гитлер не смог воплотить в жизнь идею уничтожения великих городов - Парижа, Варшавы, Праги и т.д., а армяне уничтожили азербайджанскую Иреванскую крепость, все 850 зданий, и другие города на оккупированных территориях», - сказал Ахундов.

Он отметил, что идеология цехакронизма создавалась в 1932 году, и она является арменизированной копией манифеста национал-социалистической немецкой рабочей партии, написанного в 20-х годах прошлого века.

«Например, в международном армянском журнале «Драшак» были опубликованы слова главного редактора издания, бывшего премьер-министра Армении Вратяна о том, что Муссолини украл идею фашизма у армян», - подчеркнул завсектором.

Ахундов добавил, что в ходе изучения архивных данных СССР периода Второй Мировой войны было выявлено большое число армян, которые открыто признавались в солидарности с идеями нацизма и расизма. Например, из показаний бывшего агента СД и Абвера, этнического армянина Камсаракана, завербовавшего в свое время Нжде на службу внешней разведки Третьего рейха, видно, что во время допросов сотрудниками МВД СССР он переводил слово «цехакрон» на русский как «расизм», а одноименное название организации как «Расисты». То есть неологизм «родовера», якобы представляющий собой буквальный «калькированный», а не контекстуальный перевод на русский язык понятия «цехакрон», специально выдуман в последнее время армянскими пропагандистами, чтобы скрыть или подменить аутентичный перевод этого слова более благозвучным вариантом, лишенным идеологического детерминизма.

Но не только Нжде и Камсаракан определяли теорию цехакрона как расистскую. В 2007 году в Ереване были изданы мемуары полковника службы военной контрразведки КГБ СССР В.М. Овсепяна «Гарегин Нжде и КГБ: Воспоминания разведчика», который в 1952-1953гг в звании капитана и в должности старшего оперуполномоченного 1-го отдела (внешняя разведка) Министерства госбезопасности Армянской ССР осуществлял оперативную работу с Нжде. В своей книге он отмечает, что во время допроса, который состоялся 28 августа 1947 года, бывший соратник Нжде по партии «Дашнакцутюн» Ованес Деведжян заявил: «Если разъяснить слово «цехакрон», то получается преклонение перед расой и сохранение ее чистоты, что равносильно нацизму-гитлеризму».

Таким образом, Нжде со своим «Цехакроном» пропагандировал фашизм в армянской действительности.

«Как видно, в середине ХХ века сразу несколько образованных интеллигентов армянской национальности, окончивших университеты в столицах европейских государств, знающих по несколько языков, а Камсаракан, Деведжян, да и сам Нжде свободно владели, как минимум, тремя-четырьмя иностранными языками, при переводе слова «цехакрон» на русский употребляли конкретное и понятное слово «расизм» или «нацизм», а не мифическое понятие «родовера». При этом все они, говоря об этом, совершенно осознанно отдавали себе отчет в том, что цехакрон – это идеология расового или национального превосходства армян», - подчеркнул Ахундов.

Таким образом, все эти доказательства подтверждают тот факт, что Нжде – нацист и создатель армянской нацистской партии.

«Сегодня мы видим, что и новый руководитель Армении – Пашинян, как и руководители до него – Роберт Кочарян и Серж Саргсян, своим таким расистским заявлением всячески подчеркивает солидарность с нацистскими идеями Нжде. В Армении мы сегодня видим торжество нацизма, тогда как во всем мире оно признано как зло, с которым борются на государственном уровне. Поэтому Пашинян не только не снес памятник Нжде в центре Еревана, но и упрекает якобы в расизме полиэтнический Азербайджан, где никогда не имел места расизм, а наоборот, многие народы, в том числе и армяне, жили и живут в условиях национальной и религиозной толерантности», - подчеркнул завсектором.