Минтруда Азербайджана получит 5 млн манатов на расширение социальных услуг детям, нуждающимся в особой опеке

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству труда и социальной защиты населения 5 млн манатов на расширение социальных услуг (социальная реабилитация, психологическая, сурдологическая и другие услуги поддержки) нуждающимся в особой опеке детям и другим лицам.
Соответствующее распоряжение президента опубликовано в субботу на сайте главы государства.
Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете на 2019 год.
Р.Бабаев
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