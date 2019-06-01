Минтруда Азербайджана получит 5 млн манатов на расширение социальных услуг детям, нуждающимся в особой опеке

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству труда и социальной защиты населения 5 млн манатов на расширение социальных услуг (социальная реабилитация, психологическая, сурдологическая и другие услуги поддержки) нуждающимся в особой опеке детям и другим лицам.

Соответствующее распоряжение президента опубликовано в субботу на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете на 2019 год.

Р.Бабаев