Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8918 RUR   0.026 GBR   2.1433 TRY   0.2877

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.59 -2.22 Brent 66.87 -2.58

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 01.06.2019 13:01

Минтруда Азербайджана получит 5 млн манатов на расширение социальных услуг детям, нуждающимся в особой опеке

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству труда и социальной защиты населения 5 млн манатов на расширение социальных услуг (социальная реабилитация, психологическая, сурдологическая и другие услуги поддержки) нуждающимся в особой опеке детям и другим лицам.

Соответствующее распоряжение президента опубликовано в субботу на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете на 2019 год.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДЕТИ, ОПЕКА, ФИНАНСИРОВАНИЕ


Похожие новости


Дети голливудской пары Джоли-Питт останутся с матерью - СМИ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]