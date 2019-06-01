При желании новая власть в Киеве может возобновить диалог с Москвой, но пока таких шагов не видно - Медведев

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Москве не видят пока каких-либо действий нового президента Украины Владимира Зеленского, направленных на возобновление диалога с РФ, призвал запастись терпением.
"Сразу же после выборов (на Украине - ИФ) я поделился своими ощущениями. Я сказал, что у меня нет никаких иллюзий по поводу риторики новой власти и определенных уже сформировавшихся трендов. Пока мы ничего нового не видим, но я не хочу забегать вперед", - сказал Медведев в интервью программе Сергея Брилева "Вести в субботу" на канале "Россия 1" (ВГТРК).
"В конечном счете это все в руках нового президента, новой власти. Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением", - подчеркнул Медведев.
Он добавил, что считает выбор каналов общения личным делом украинской власти: "Какие им удобно каналы, пусть такие и используют, но исходя из общепринятой практики, всегда нужно иметь несколько каналов общения, и отрезать какие-то каналы - это недальновидно".
"Еще раз повторяю: не мы что-либо прекращали, это все сделала украинская власть. Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать. Что называется, шарик сейчас на их стороне", - заключил глава правительства РФ.
Таким образом Медведев ответил на вопрос, с кем с украинской стороны в Москве считают возможным разговаривать с учетом того, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук лишен полномочий переговорщика, а премьер Украины Владимир Гройсман пытался уйти в отставку, которую Верховная Рада отказалась принять.
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