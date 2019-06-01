Путин поздравил Пашиняна с 44-летием и обсудил с ним график предстоящих контактов

Президент России Владимир Путин в субботу в ходе телефонного разговора поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем рождения, сообщила пресс-служба Кремля.

"Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Обсужден график предстоящих контактов", - добавили в пресс-службе.

Ранее Путин направил Пашиняну поздравительную телеграмму.

Премьеру Армении 1 июня исполняется 44 года.