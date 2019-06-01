Эпицентр взрыва в Дзержинске располагался в цехе по производству взрывчатки в НИИ "Кристалл", сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона.
"По уточненным данным, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила НИИ "Кристалл", - сказал источник.
"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.
Ранее сообщалось о взрыве на заводе имени Свердлова в Дзержинске.
В единой диспетчерской службе по Дзержинску агентству сообщили, что информация о происшествии на заводе уточняется. "Обстоятельства станут известны позднее", - сказал собеседник агентства.
Сообщения о взрывах появились около 12:00 мск в соцсети "Типичный Дзержинск".
В администрации города Дзержинска агентству сообщили, что, по предварительным данным единой диспетчерской службы, проверяется информация о том, что "произошло два сильных взрыва на предприятиях города".
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