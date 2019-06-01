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Происшествия 01.06.2019 13:42

В Дзержинске в цехе по производству тротила НИИ "Кристалл" прогремел взрыв - источник

Эпицентр взрыва в Дзержинске располагался в цехе по производству взрывчатки в НИИ "Кристалл", сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона.

"По уточненным данным, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила НИИ "Кристалл", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось о взрыве на заводе имени Свердлова в Дзержинске.

В единой диспетчерской службе по Дзержинску агентству сообщили, что информация о происшествии на заводе уточняется. "Обстоятельства станут известны позднее", - сказал собеседник агентства.

Сообщения о взрывах появились около 12:00 мск в соцсети "Типичный Дзержинск".

В администрации города Дзержинска агентству сообщили, что, по предварительным данным единой диспетчерской службы, проверяется информация о том, что "произошло два сильных взрыва на предприятиях города".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ДЗЕРЖИНСК, ВЗРЫВЫ, ЭПИЦЕНТР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]