Эпицентр взрыва в Дзержинске располагался в цехе по производству взрывчатки в НИИ "Кристалл", сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона.

"По уточненным данным, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила НИИ "Кристалл", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось о взрыве на заводе имени Свердлова в Дзержинске.

В единой диспетчерской службе по Дзержинску агентству сообщили, что информация о происшествии на заводе уточняется. "Обстоятельства станут известны позднее", - сказал собеседник агентства.

Сообщения о взрывах появились около 12:00 мск в соцсети "Типичный Дзержинск".

В администрации города Дзержинска агентству сообщили, что, по предварительным данным единой диспетчерской службы, проверяется информация о том, что "произошло два сильных взрыва на предприятиях города".