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Дальнее зарубежье 01.06.2019 17:56

Саудовский король назвал терактами инциденты с танкерами у порта Фуджейра

Король Саудовской Аравии Салман назвал инциденты с танкерами близ порта Фуджейра (ОАЭ) "террористическими актами", которые угрожают мировым поставкам энергоресурсов, сообщает в субботу агентство Associated Press.

"Мы подтверждаем, что эти террористические действия нацелены не только на королевство (Саудовскую Аравию) и регион (Персидского) залива, но и на безопасность навигации, а также на поставки нефти в мире", - сказал саудовский король, выступая на заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Мекке.

Агентство отмечает, что эти высказывания монарха стали самыми жесткими с момента происшествия.

В середине мая МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах" вблизи территориальных вод страны в отношении четырех судов, два из которых были саудовскими. Внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефти не произошло.

В регионе высказывались мнения, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отвергли эти обвинения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, КОРОЛЬ, ИНЦИДЕНТ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]