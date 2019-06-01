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Внутренняя политика 01.06.2019 13:58

В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало июня 2019 года накоплено около $59 млн

Около $59 млн (по текущему курсу) накоплено в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 1 июня 2019 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

«На 1 июня 2019 года в фонде сосредоточены средства в размере 99 млн 845,168 тыс. манатов ($58,732 млн по текущему курсу), $213,577 тыс., EUR16,636 тыс. и 5 тыс. рублей», - отмечается в сообщении.

Фонд помощи ВС Азербайджана создан указом президента Азербайджана в 2002 году.

Р.Бабаев

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Тэги: ВС, ФОНД, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]