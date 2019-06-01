Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8918 RUR   0.026 GBR   2.1433 TRY   0.2877

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.59 -2.22 Brent 66.87 -2.58

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 01.06.2019 14:24

Четыре человека пострадали при взрыве на заводе в Дзержинске, производящем авиабомбы - источники

Число пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске возросло до четырех человек, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"На данный момент известно о четырех пострадавших, они поступили с колото-резаными ранами", -сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Другой источник "Интерфакса", уточнил, что в цеху, где произошел взрыв производились авиабомбы.

"В цеху производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Боеприпасы хранились там же", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ, УВЕЛИЧЕНИЕ


Похожие новости


По уточненным данным, при взрыве на заводе в Дзержинске пострадали 22 человека - источник До 10 человек могли стать жертвами взрыва в колледже в Керчи, еще 40 получили ранения Родственники погибших при взрыве на руднике "Норникеля" получат по 2 млн рублей от "СОГАЗа" На фоне теракта в Санкт-Петербурге все проблемы с РФ отошли на задний план - Лукашенко Генсек НАТО соболезнует в связи с взрывом в петербургском метро Могерини и главы МИД ЕС соболезнуют в связи с жертвами взрыва в метро Петербурга

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]