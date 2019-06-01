Четыре человека пострадали при взрыве на заводе в Дзержинске, производящем авиабомбы - источники

Число пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске возросло до четырех человек, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"На данный момент известно о четырех пострадавших, они поступили с колото-резаными ранами", -сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Другой источник "Интерфакса", уточнил, что в цеху, где произошел взрыв производились авиабомбы.

"В цеху производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Боеприпасы хранились там же", - сказал он.