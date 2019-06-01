Взрыв полностью разрушил здание цеха порохового завода в Дзержинске - источник

Взрыв полностью обрушил здание цеха на заводе в Дзержинске, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"По предварительной информации, взрыв произошёл в здании цеха, где хранились боеприпасы, в результате здание цеха полностью обрушилось",- сказал собеседник агентства.

Дальнейшая информация о происшествии уточняется, добавил он.

Ранее в пресс-службе администрации города агентству "Интерфакс-Поволжье сообщили, что ЧП произошло в НИИ "Кристалл". "Данные о жертвах проверяются", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в службах технического надзора региона сообщил "Интерфаксу", что эпицентр взрыва в Дзержинске располагался в цехе по производству взрывчатки в НИИ "Кристалл". "По уточненным данным, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила НИИ "Кристалл", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе администрации города агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что информация о происшествии в НИИ "Кристалл" подтвердилась. "По данным службы безопасности города, ЧП произошло на "Кристалле". Данные о жертвах проверяются", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительным данным, взрыв произошел в цехе полимеров.

"В ближайшие минуты население города будет уведомлено о происшествии через систему оповещения, через громкоговорители, установленные на улице", - отметил сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу правительства региона, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в связи с информацией о взрывах, предположительно, на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске создан оперативный штаб.

На место выехал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым. Обстоятельства происшествия выясняются.

АО "ГосНИИ "Кристалл" (г.Дзержинск, Нижегородская область) является многопрофильной отраслевой организацией, которая более 60 лет занимается созданием и внедрением технологий получения взрывчатых веществ (ВВ) и составов (ВС), снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности. В 2011 году акционировался и начал работу под управлением холдинговой компании промышленности боеприпасов и спецхимии ОАО "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения", учрежденной госкорпорацией "Ростехнологии".