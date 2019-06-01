Взрыв полностью разрушил здание цеха порохового завода в Дзержинске - источник

Взрыв полностью обрушил здание цеха на заводе в Дзержинске, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
"По предварительной информации, взрыв произошёл в здании цеха, где хранились боеприпасы, в результате здание цеха полностью обрушилось",- сказал собеседник агентства.
Дальнейшая информация о происшествии уточняется, добавил он.
Ранее в пресс-службе администрации города агентству "Интерфакс-Поволжье сообщили, что ЧП произошло в НИИ "Кристалл". "Данные о жертвах проверяются", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник в службах технического надзора региона сообщил "Интерфаксу", что эпицентр взрыва в Дзержинске располагался в цехе по производству взрывчатки в НИИ "Кристалл". "По уточненным данным, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила НИИ "Кристалл", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе администрации города агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что информация о происшествии в НИИ "Кристалл" подтвердилась. "По данным службы безопасности города, ЧП произошло на "Кристалле". Данные о жертвах проверяются", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительным данным, взрыв произошел в цехе полимеров.
"В ближайшие минуты население города будет уведомлено о происшествии через систему оповещения, через громкоговорители, установленные на улице", - отметил сотрудник пресс-службы.
Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу правительства региона, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в связи с информацией о взрывах, предположительно, на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске создан оперативный штаб.
На место выехал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым. Обстоятельства происшествия выясняются.
АО "ГосНИИ "Кристалл" (г.Дзержинск, Нижегородская область) является многопрофильной отраслевой организацией, которая более 60 лет занимается созданием и внедрением технологий получения взрывчатых веществ (ВВ) и составов (ВС), снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности. В 2011 году акционировался и начал работу под управлением холдинговой компании промышленности боеприпасов и спецхимии ОАО "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения", учрежденной госкорпорацией "Ростехнологии".
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало июня 2019 года накоплено около $59 млн
Минтруда Азербайджана получит 5 млн манатов на расширение социальных услуг детям, нуждающимся в особой опеке
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз - Минобороны Азербайджана
Белоруссия и Казахстан готовятся заключить соглашение о поставках нефти
Роуминг в России законодательно отменен
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июня повышена на $5,8, до $110,4/т
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Две ракеты выпущены с территории Сирии в сторону Голанских высот - армия обороны Израиля
Туристов в испанском Бенидорме будут заносить в "черный список" за пьянство
Каждый пятый житель Грузии за чертой "абсолютной бедности" - статистика
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку открылась выставка «Пусть всегда будет солнце!»
AccessBank откликнулся на голоса детей!
Тема и программа Caspian Energy Forum Tbilisi – 2019 изменены
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви