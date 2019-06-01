По уточненным данным, при взрыве на заводе в Дзержинске пострадали 22 человека - источник

Число пострадавших при взрыве на заводе "Кристалл" в нижегородской области возросло до 22 человек, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"По предварительным данным, различные травмы получили 22 человека, информация уточняется", - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель ГосНИИ "Кристалл" сообщил, что в одном из зданий перед взрывом произошел пожар. "Заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал. В результате последовавшего за возгоранием взрыва есть разрушения", - сказал он.

"По предварительной информации, жертв нет. На месте ЧП сейчас работают бригады МЧС", - отметил представитель предприятия.

Между тем заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов сообщил, что после взрыва два человека числятся пропавшими без вести. "У нас есть понимание, что двое пропали без вести", - сказал Краснов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По последним данным, в результате ЧП пострадали 19 человек. "В основном, речь идет об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести", - сообщила и.о. министра здравоохранения Нижегородской области Елена Саксонова.

Источник "Интерфакса", уточнил, что в цеху, где произошел взрыв производились авиабомбы. "В цеху производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Боеприпасы хранились там же", - сказал он.

АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Техмаш", "Ростех", г.Дзержинск, Нижегородская область) - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.

Институт также проводит работы в рамках федеральных целевых программ в интересах организаций и предприятий Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, МВД, ФСБ и добывающих отраслей промышленности, говорится на сайте предприятия.

Между тем почти два месяца назад на заводе тоже произошел взрыв, который полностью разрушил здание другого цеха.