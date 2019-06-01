Взрыв на оборонном заводе в Дзержинске выбил стекла в радиусе трех километров - власти

В результате взрыва на оборонном предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске выбиты стекла в домах в самом городе, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов.

"Взрыв пошел в 11:45 по московскому времени. Выбиты стекла в радиусе трёх километров, на заводских территориях, затронут край города", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Сейчас работает штаб, куда вошли все службы быстрого реагирования, медицина катастроф. Ситуация полностью под контролем, губернатор на постоянной связи со штабом. Он прекратил командировку и вылетел в Нижний Новгород", - отметил он.

Сообщения о взрывах появились около 12:00 мск в соцсети "Типичный Дзержинск".

"Делаем ставки, что опять. Окна в домах вылетают. Что за ужас", - пишет один из участников.

"У меня на Октябрьской, в 63 доме, дом пошатнуло", - сообщал другой.

В пресс-службе администрации Дзержинска агентству сообщили, что "население уже дважды проинформировано по системам оповещения об отсутствии угрозы повторного взрыва".

Там также отметили, что после инцидента в некоторых зданиях наблюдались проблемы со светом.

"Пока режим ЧС в городе не введен", - отметил собеседник агентства.

Ранее представитель ГосНИИ "Кристалл" сообщил, что в одном из зданий перед взрывом произошел пожар. "Заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал. В результате последовавшего за возгоранием взрыва есть разрушения", - сказал он.

"По предварительной информации, жертв нет. На месте ЧП сейчас работают бригады МЧС", - отметил представитель предприятия.

Между тем заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов сообщил, что после взрыва два человека числятся пропавшими без вести. "У нас есть понимание, что двое пропали без вести", - сказал Краснов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По последним официальным данным, в результате ЧП пострадали 19 человек. "В основном, речь идет об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести", - сообщила и.о. министра здравоохранения Нижегородской области Елена Саксонова.

По данным регионального ведомства, за медицинской помощью после взрывов на обратились 27 человек.

Источник "Интерфакса", уточнил, что в цеху, где произошел взрыв производились авиабомбы. "В цеху производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Боеприпасы хранились там же", - сказал он.

АО "ГосНИИ "Кристалл" (Холдинг "Спецхимия", госкорпорация "Ростех") - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.

Институт также проводит работы в рамках федеральных целевых программ в интересах организаций и предприятий Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, МВД, ФСБ и добывающих отраслей промышленности, говорится на сайте предприятия.

Между тем почти два месяца назад на заводе тоже произошел взрыв, который полностью разрушил здание другого цеха.