Бывший игрок сборной Испании по футболу Рейес погиб в ДТП

Испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе, сообщил клуб "Севилья".

"Мы не можем передать худшей новости. В ДТП погиб наш любимый игрок команды Хосе Антонио Рейес. Покойся с миром", - говорится в сообщении, размещенном в субботу в твиттере клуба.

На эмблеме клуба в твиттере помещена черная траурная перевязь.

По сообщению испанской газеты "Паис", трагическое происшествие случилось в 11:40 местного времени (12:40 мск) на автотрассе А-376, которая связывает испанские города Севилью и Утреру. Автомобиль, в котором находился Рейес, сошел с трассы и загорелся.

Рейес начал футбольную карьеру в "Севилье" в 1994 году. В разные годы он также выступал за клубы "Арсенал", "Бенфика", "Реал Мадрид", "Атлетико Мадрид", "Эспаньол", "Кордова", "Эстремадура", был игроком национальной сборной Испании.