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Происшествия 01.06.2019 18:21

Бывший игрок сборной Испании по футболу Рейес погиб в ДТП

Испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе, сообщил клуб "Севилья".

"Мы не можем передать худшей новости. В ДТП погиб наш любимый игрок команды Хосе Антонио Рейес. Покойся с миром", - говорится в сообщении, размещенном в субботу в твиттере клуба.

На эмблеме клуба в твиттере помещена черная траурная перевязь.

По сообщению испанской газеты "Паис", трагическое происшествие случилось в 11:40 местного времени (12:40 мск) на автотрассе А-376, которая связывает испанские города Севилью и Утреру. Автомобиль, в котором находился Рейес, сошел с трассы и загорелся.

Рейес начал футбольную карьеру в "Севилье" в 1994 году. В разные годы он также выступал за клубы "Арсенал", "Бенфика", "Реал Мадрид", "Атлетико Мадрид", "Эспаньол", "Кордова", "Эстремадура", был игроком национальной сборной Испании.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ФУТБОЛИСТ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]