Президент Армении произвел кадровые перестановки в правительстве

В соответствии с принятым парламентом Армении законом об изменениях в структуре правительства президент республики Армен Саркисян в субботу подписал указы об освобождении од должности и назначении министров.
Как сообщает пресс-служба президента, Акоп Аршакян освобожден с должности министра транспорта, связи и информационных технологий и назначен министром высокотехнологичной промышленности.
Сурен Папикян освобожден с должности министра территориального управления и развития и назначен министром территориального управления и инфраструктур.
Араик Арутюнян освобожден с должности министра образования и науки и назначен министром образования, науки, культуры и спорта.
Тигран Хачатрян освобожден с должности министра экономического развития и инвестиций и назначен министром экономики.
Эрик Григорян освобожден с должности министра охраны природы и назначен министром окружающей среды.
В апреле парламент Армении принял закон о внесении изменений в структуру правительства страны, в результате чего число министерств с 17 сокращается до 12.
Согласно принятому закону, в Армении будут действовать министерство труда и по социальным вопросам, министерство здравоохранения, Минюст, Минобороны, МЧС и МИД, министерство образования, науки, культуры и спорта, министерство окружающей среды, министерство территориального управления и инфраструктур, министерство промышленности и высоких технологий, Минэкономики, Минфин.
В правительстве Армении не будет министерства сельского хозяйства, министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов, министерства культуры, спорта и по делам молодежи, министерства транспорта, связи и информационных технологий, министерства диаспоры.
В соответствии с принятым законом, министерство диаспоры объединяется с аппаратом премьер-министра, где будет создан институт главного комиссара по вопросам диаспоры.
Министерство культуры, министерство спорта и по делам молодежи будут объединены с министерством образования и науки, которое будет называться министерством образования, науки, культуры и спорта.
Министерства сельского хозяйства и экономического развития и инвестиций объединяются в составе министерства экономики.
Министерство энергетических инфраструктур входит в министерство территориального управления и развития.
Министерство транспорта, связи и информационных технологий переименовывается в министерство высокотехнологической промышленности и высоких технологий.
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