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СНГ 01.06.2019 18:47

Президент Армении произвел кадровые перестановки в правительстве

В соответствии с принятым парламентом Армении законом об изменениях в структуре правительства президент республики Армен Саркисян в субботу подписал указы об освобождении од должности и назначении министров.

Как сообщает пресс-служба президента, Акоп Аршакян освобожден с должности министра транспорта, связи и информационных технологий и назначен министром высокотехнологичной промышленности.

Сурен Папикян освобожден с должности министра территориального управления и развития и назначен министром территориального управления и инфраструктур.

Араик Арутюнян освобожден с должности министра образования и науки и назначен министром образования, науки, культуры и спорта.

Тигран Хачатрян освобожден с должности министра экономического развития и инвестиций и назначен министром экономики.

Эрик Григорян освобожден с должности министра охраны природы и назначен министром окружающей среды.

В апреле парламент Армении принял закон о внесении изменений в структуру правительства страны, в результате чего число министерств с 17 сокращается до 12.

Согласно принятому закону, в Армении будут действовать министерство труда и по социальным вопросам, министерство здравоохранения, Минюст, Минобороны, МЧС и МИД, министерство образования, науки, культуры и спорта, министерство окружающей среды, министерство территориального управления и инфраструктур, министерство промышленности и высоких технологий, Минэкономики, Минфин.

В правительстве Армении не будет министерства сельского хозяйства, министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов, министерства культуры, спорта и по делам молодежи, министерства транспорта, связи и информационных технологий, министерства диаспоры.

В соответствии с принятым законом, министерство диаспоры объединяется с аппаратом премьер-министра, где будет создан институт главного комиссара по вопросам диаспоры.

Министерство культуры, министерство спорта и по делам молодежи будут объединены с министерством образования и науки, которое будет называться министерством образования, науки, культуры и спорта.

Министерства сельского хозяйства и экономического развития и инвестиций объединяются в составе министерства экономики.

Министерство энергетических инфраструктур входит в министерство территориального управления и развития.

Министерство транспорта, связи и информационных технологий переименовывается в министерство высокотехнологической промышленности и высоких технологий.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПЕРЕСТАНОВКИ


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