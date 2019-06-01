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Дальнее зарубежье 01.06.2019 19:15

Госсекретарь США обсудил с канцлером ФРГ Украину, Иран и Афганистан - госдеп

Положение на Украине, ситуация вокруг Ирана, политическое урегулирование в Афганистане обсуждались во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с госсекретарем США Майклом Помпео, говорится в сообщении для прессы, распространенном госдепом в субботу от имени представителя ведомства Морган Ортагус.

Встреча Меркель и Помпео состоялась накануне в Берлине.

"Госсекретарь США Майкл Помпео провел встречу с германским канцлером Ангелой Меркель и обсудил ключевые темы, представляющие взаимный интерес, в том числе поддержку Украины и противостояние российской агрессии. Они обсудили растущие угрозы в регионе со стороны иранского режима в отношении интересов США и необходимость противодействия ракетной активности и агрессивным действиям Ирана в регионе", - говорится в сообщении госдепа.

"Лидеры также обсудили совместные интересы двух стран в том, что касается выработки политического урегулирования, которое покончило бы с конфликтом в Афганистане и сохранило бы достижения последних 18 лет. И Германия, и США признают важность подлинного межафганского диалога и переговоров, как ключевого шага в продвижении мирного процесса вперед", - отмечается в документе.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, КАНЦЛЕР, ГОССЕКРЕТАРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]