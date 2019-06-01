Филлипинский турист погиб в Грузии во время полета на параплане

В Грузии на горнолыжном курорте Гудаури в субботу погиб 22-летний гражданин Филиппин, который вместе с инструктором совершал полет на параплане.
Как сообщают СМИ, над Гудисским ущельем парапланеристы потеряли контроль над управлением и упали в реку Арагви.
В результате падения филиппинский турист погиб на месте, а грузинский инструктор получил травмы. На месте ему была оказана первичная медицинская помощь, его состояние оценивается как стабильное.
В связи с произошедшим МВД Грузии начало расследование по статье 116 УК (причинение смерти по неосторожности).
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