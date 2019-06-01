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Происшествия 01.06.2019 19:41

Филлипинский турист погиб в Грузии во время полета на параплане

В Грузии на горнолыжном курорте Гудаури в субботу погиб 22-летний гражданин Филиппин, который вместе с инструктором совершал полет на параплане.

Как сообщают СМИ, над Гудисским ущельем парапланеристы потеряли контроль над управлением и упали в реку Арагви.

В результате падения филиппинский турист погиб на месте, а грузинский инструктор получил травмы. На месте ему была оказана первичная медицинская помощь, его состояние оценивается как стабильное.

В связи с произошедшим МВД Грузии начало расследование по статье 116 УК (причинение смерти по неосторожности).

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРИСТ, ПАРАПЛАН, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]