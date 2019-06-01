Число пострадавших при взрывах в нижегородском Дзержинске достигло 42 человек, тяжелых пациентов нет - Минздрав региона

Количество пострадавших после взрывов на оборонном предприятии в Дзержинске возросло до 42 человек, сообщает Министерство здравоохранения Нижегородской области.

"В результате взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. 14 из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что "пострадавших в тяжелом состоянии нет".

Ранее со ссылкой на Минздрав России сообщалось о 39 пострадавших.

Как сообщалось, в 11:45 мск на территории оборонного заводе ГосНИИ "Кристалл" произошел взрыв. В результате обрушился один из цехов и возник пожар.

Источник "Интерфакса" уточнил, что в цеху, где произошел взрыв, производились авиабомбы. "В цеху производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Боеприпасы хранились там же", - сказал он.