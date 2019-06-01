Суд в Будапеште арестовал украинского капитана на месяц после крушение туристического катера - СМИ

Центральный окружной суд Буды в Будапеште арестовал на месяц украинского капитана теплохода Viking Sygin в связи с аварией с прогулочным катером на реке Дунай, в результате которой погибли не менее семи человек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Bors Online.
После заседания суда капитан Viking Sygin, по словам его адвоката, выразил соболезнования родственникам погибших и всем, кого затронула трагедия, но продолжил настаивать, что действовал по правилам и не его ошибка привела к затоплению катера.
Отмечается, что ввиду того, что капитан является иностранцем, то существовала вероятность его бегства из Венгрии, именно поэтому решение суда было ожидаемым.
Однако судьи постановили, что капитан может выйти под залог в размере 15 млн форинтов (больше 45 тыс. евро). Прокуратура обжаловала это решение.
Прогулочный катер "Русалка" затонул в среду вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии после столкновения с теплоходом Viking Sygin. На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семерых удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.
Венгерская полиция в четверг вечером арестовала гражданина Украины, капитана речного теплохода.
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