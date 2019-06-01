Турист погиб, упав с канатной дороги в горах Карачаево-Черкесии

Операцию по эвакуации тела туриста, погибшего при падении с канатной дороги, провели спасатели Карачаево-Черкесии в поселке Домбай.

"Информация о том, что в курортном поселке Домбай с канатной дороги упал мужчина, поступила сегодня в оперативную дежурную смену ФКУ "Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КЧР" в 11:54 мск. По предварительной информации, мужчине стало плохо", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в ГУ МЧС России по КЧР в субботу.

К месту происшествия выдвинулись семеро спасателей поисково-спасательного отряда МЧС России по КЧР, которые транспортировали тело погибшего с высокогорья и передали его сотрудникам правоохранительных органов.