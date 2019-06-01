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Происшествия 01.06.2019 20:49

Турист погиб, упав с канатной дороги в горах Карачаево-Черкесии

Операцию по эвакуации тела туриста, погибшего при падении с канатной дороги, провели спасатели Карачаево-Черкесии в поселке Домбай.

"Информация о том, что в курортном поселке Домбай с канатной дороги упал мужчина, поступила сегодня в оперативную дежурную смену ФКУ "Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КЧР" в 11:54 мск. По предварительной информации, мужчине стало плохо", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в ГУ МЧС России по КЧР в субботу.

К месту происшествия выдвинулись семеро спасателей поисково-спасательного отряда МЧС России по КЧР, которые транспортировали тело погибшего с высокогорья и передали его сотрудникам правоохранительных органов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КЧР, ТУРИСТ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]