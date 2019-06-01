Экипаж первого пилотируемого корабля SpaceX завершил в России подготовку к полету на МКС

Американский экипаж первого пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX завершил курс ознакомления с работой российского сегмента Международной космической станции (МКС) в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, сообщил в своем "Твиттере" астронавт Роберт Бенкен.

"Мы окончили курс ознакомления с российским сегментом в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина вместе с Дугласом Херли, - написал он. - Сделан еще один шаг на пути к первому пилотируемому полету SpaceX на космическую станцию".

Американские астронавты Роберт Бенкен и Дугласом Херли входят в состав первого экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon, который будет осуществлен в рамках контракта NASA с компанией SpaceX.

Как сообщал "Интерфакс", в начале марте американский беспилотный космический корабль Crew Dragon в тестовом режиме был успешно выведен на орбиту и состыкован с МКС. На борту корабля находился облаченный в скафандр манекен по имени Рипли, названный в честь героини фантастического фильма "Чужие". Датчики в его скафандре отслеживали "состояние" командира корабля на всех этапах полета. Корабль также доставил для экипажа МКС 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов.

По данным НАСА, пилотируемый полет Crew Dragon к МКС может состояться ориентировочно в ноябре 2019 года. До него еще должен быть проведен тестовый запуск корабля в беспилотном режиме по неполной циклограмме, который предназначен для проверки работы системы его аварийного спасения в случае возникновения аварии с ракетой-носителем после старта. Из-за аварии 20 апреля при стендовых испытаниях двигателей системы спасения, в результате которой корабль взорвался, испытательный запуск, намеченный на июнь, был перенесен. В настоящее время его планируется осуществить до конца июля, если компании SpaceX удастся устранить возникшие неполадки.