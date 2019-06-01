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Дальнее зарубежье 01.06.2019 22:20

Туристов в испанском Бенидорме будут заносить в "черный список" за пьянство

Власти испанского курорта Бенидорм вводят санкции против туристов, которые пьянствуют и дебоширят, отныне их будут заносить в "черный список" с последующим запретом на въезд, сообщает издание Daily Mail.

"Власти Бенидорма приняли решение вносить в "черный список" всех туристов, замеченных в непристойном поведении в отелях и барах, на дискотеках и пляжах, в оскорблении других туристов или местных жителей. Поступки каждого из них будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Отъявленным дебоширам будет запрещен въезд на курорт. Мера принята в связи с частыми жалобами от собственников кафе, баров и ресторанов Бенидорма. Одно из популярных заведений в прошлом году закрылось из-за регулярных потасовок туристов в состоянии алкогольного опьянения", - пишет газета.

Как отмечает издание, "черный список" действует во всех развлекательных заведениях Бенидорма. В него уже попали первые дебоширы, которые буянили в прошлом году, среди них много граждан Великобритании. Сотрудники баров и клубов вносят в список фамилию и имя нарушителя, национальность и паспортные данные.

Испанские курорты давно ведут борьбу с пьянством и дебошами иностранных туристов. Так, на Ибице и Майорке за подобные нарушения путешественников штрафуют, власти обсуждают отмену системы all inclusive в отелях и вечеринок в барах с бесплатным алкоголем.

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Тэги: ИСПАНИЯ, БЕНИДОРМ, ТУРИЗМ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]