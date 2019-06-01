Две ракеты выпущены с территории Сирии в сторону Голанских высот - армия обороны Израиля

Две ракеты выпущены в субботу с территории Сирии в сторону контролируемых Израилем Голанских высот, сообщает интернет-портал израильской газеты "Джерузалем пост" со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

По ее данным, израильские военные проверяют сообщения, согласно которым одна ракета упала в районе израильского лыжного курорта на горе Хермон, другая - в пределах территории Сирии.