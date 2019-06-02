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Спорт 02.06.2019 09:00

"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, выиграв в финале у "Тоттенхэма"

Футболисты "Ливерпуля" победили лондонский "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов УЕФА-2018/19.

Встреча английских команд прошла в Мадриде на стадионе "Метрополитано" и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Ливерпуля".

Уже на первой минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота "Тоттенхэма" за игру рукой. 11-метровый удар на второй минуте реализовал Мохамед Салах. На 87-й минуте ворота соперника из пределов штрафной поразил Дивок Ориги.

"Ливерпуль" в шестой раз в своей истории выиграл главный клубный турнир Европы. В 1977, 1978, 1981, 1984 годы он выиграл Кубок чемпионов, в 2005 и 2019 годы - Лигу чемпионов.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ФУТБОЛ, ЕВРОКУБОК, ПОБЕДИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]