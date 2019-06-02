"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, выиграв в финале у "Тоттенхэма"

Футболисты "Ливерпуля" победили лондонский "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов УЕФА-2018/19.
Встреча английских команд прошла в Мадриде на стадионе "Метрополитано" и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Ливерпуля".
Уже на первой минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота "Тоттенхэма" за игру рукой. 11-метровый удар на второй минуте реализовал Мохамед Салах. На 87-й минуте ворота соперника из пределов штрафной поразил Дивок Ориги.
"Ливерпуль" в шестой раз в своей истории выиграл главный клубный турнир Европы. В 1977, 1978, 1981, 1984 годы он выиграл Кубок чемпионов, в 2005 и 2019 годы - Лигу чемпионов.
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