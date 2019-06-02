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Желающие получить визу США теперь должны предоставлять информацию об аккаунтах в соцсетях - агентство

Иностранцам при оформлении американской въездной визы отныне придется предоставлять информацию об аккаунтах заявителя в социальных сетях, сообщает в субботу агентство Bloomberg.

Агентство напоминает, что об этой мере впервые было объявлено в прошлом году, в действие она вступает с нынешнего июня.

Согласно данным "Федерального регистра" США, эта мера может затронуть 14 млн путешественников и 710 тыс. иммигрантов, посещающих или прибывающих в страну ежегодно.

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Тэги: США, ВИЗЫ, СОЦСЕТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]