Желающие получить визу США теперь должны предоставлять информацию об аккаунтах в соцсетях - агентство

Иностранцам при оформлении американской въездной визы отныне придется предоставлять информацию об аккаунтах заявителя в социальных сетях, сообщает в субботу агентство Bloomberg.

Агентство напоминает, что об этой мере впервые было объявлено в прошлом году, в действие она вступает с нынешнего июня.

Согласно данным "Федерального регистра" США, эта мера может затронуть 14 млн путешественников и 710 тыс. иммигрантов, посещающих или прибывающих в страну ежегодно.