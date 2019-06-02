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Происшествия 02.06.2019 09:55

В Кабуле подорван автобус, есть пострадавшие

В пятом районе афганской столицы рано утром в воскресенье подорван автобус, десять человек пострадали, сообщили местные СМИ, со ссылкой на пресс-центр МВД.

"Самодельное магнитное взрывное устройство было приведено в действие примерно 7:50 по местному времени (6:20 мск)", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, автобус перевозил студентов университета. В результате взрыва магнитной бомбы в автобусе, ранено, по меньшей мере, десять человек.

"Четверо раненых доставлены в больницы Кабула", - сообщил в Twitter начальник пресс-центра Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр.

Телеканал Tolo News со ссылкой на МВД Афганистана сообщает об одном погибшем и десяти раненых. Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла пока на себя ответственность за это нападение.

В Кабуле произошло два взрыва, первое взрывное устройство было приведено в действие внутри автобуса со студентами университета имени Бурхануддина Раббани, второе - в придорожном вазоне для цветов, сообщили местные СМИ.

Репортер Джовид Коргар, прибывший на место первого взрыва, пострадал от взрыва второй бомбы, сообщил журналист в Facebook. Фоторепортер получил ранения ног и доставлен в больницу.

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Тэги: АФГАНИСТАН, АВТОБУС, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]