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Дальнее зарубежье 02.06.2019 10:23

Мощные взрывы прогремели недалеко от Дамаска, сирийские ПВО отразили атаки противника

О мощных взрывах в воскресенье утром недалеко от столицы Сирии Дамаска сообщило сирийское государственное телевидение.

В свою очередь, сирийское информагентство САНА сообщило, что силы ПВО отразили атаку "противника".

По данным агентства, которое ссылается на армейские источники, в результате авиаудара израильских ВВС по пригороду Кунейтры погибли трое сирийских военнослужащих, семеро получили ранения. Району причинен материальный ущерб.

В то же время, официальный представитель израильских военных сообщил в субботу вечером, что две ракеты были пущены с территории Сирии в сторону Голанских высот, которые контролирует Израиль, но не привел подробностей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СИРИЯ, ДАМАСК, ВЗРЫВЫ, ОТРАЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]