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СНГ 02.06.2019 10:50

Медведев: Узбекистан при желании может присоединиться к ЕАЭС

Вхождение Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) зависит от его позиции, этот вопрос можно обсудить, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Наши друзья из Узбекистана пока просто присматриваются к тем процессам, которые идут.

Вопрос именно в том, на каких началах государства заходят, какие цели преследуют. Но мы эти вопросы готовы обсуждать", - сказал Медведев в интервью программе Сергея Брилёва "Вести в субботу" на канале "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос, войдёт ли Узбекистан в ЕАЭС.

Он заметил, что присоединение к союзу является внутренним делом государства и зависит от позиции республики.

"Мы всегда исходили из того, что мы никого не напрягаем, что называется. Но в то же время двери Евразийского союза открыты для наших партнёров", - сказал Медведев.

Премьер-министр отметил, что членство в ЕАЭС приносит его участникам определённые льготы и преференции.

Ранее первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько заявил журналистам, что Москва рассчитывает на "подключение Узбекистана в обозримой перспективе к евразийским интеграционным процессам".

В настоящее время в Евразийский экономический союз входят пять стран (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия).

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, УЗБЕКИСТАН, ЕАЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]