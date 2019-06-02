Медведев: Узбекистан при желании может присоединиться к ЕАЭС

Вхождение Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) зависит от его позиции, этот вопрос можно обсудить, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Наши друзья из Узбекистана пока просто присматриваются к тем процессам, которые идут.
Вопрос именно в том, на каких началах государства заходят, какие цели преследуют. Но мы эти вопросы готовы обсуждать", - сказал Медведев в интервью программе Сергея Брилёва "Вести в субботу" на канале "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос, войдёт ли Узбекистан в ЕАЭС.
Он заметил, что присоединение к союзу является внутренним делом государства и зависит от позиции республики.
"Мы всегда исходили из того, что мы никого не напрягаем, что называется. Но в то же время двери Евразийского союза открыты для наших партнёров", - сказал Медведев.
Премьер-министр отметил, что членство в ЕАЭС приносит его участникам определённые льготы и преференции.
Ранее первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько заявил журналистам, что Москва рассчитывает на "подключение Узбекистана в обозримой перспективе к евразийским интеграционным процессам".
В настоящее время в Евразийский экономический союз входят пять стран (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия).
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