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СНГ 02.06.2019 11:42

Медведев напомнил новым властям Украины об имеющихся различных форматах для возобновления контактов с Россией

Новые власти в Киеве при желании могут возобновить любой формат контактов с Москвой - от дипломатических до неформальных, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Еще раз повторяю: не мы что-либо прекращали, это все сделала украинская власть. Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать - начиная от дипломатических контактов, контактов по линии министерств иностранных дел, других ведомств правительства и заканчивая какими-то неформальными контактами, если они захотят их использовать", - сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу" (ВГТРК).

Медведев напомнил, что у России и Украины сохраняются дипломатические отношения, и "министры периодически встречаются в тех или иных форматах".

Как подчеркнул премьер РФ, "это все на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне".

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, УКРАИНА, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]