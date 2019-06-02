Медведев напомнил новым властям Украины об имеющихся различных форматах для возобновления контактов с Россией

Новые власти в Киеве при желании могут возобновить любой формат контактов с Москвой - от дипломатических до неформальных, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Еще раз повторяю: не мы что-либо прекращали, это все сделала украинская власть. Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать - начиная от дипломатических контактов, контактов по линии министерств иностранных дел, других ведомств правительства и заканчивая какими-то неформальными контактами, если они захотят их использовать", - сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу" (ВГТРК).

Медведев напомнил, что у России и Украины сохраняются дипломатические отношения, и "министры периодически встречаются в тех или иных форматах".

Как подчеркнул премьер РФ, "это все на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне".