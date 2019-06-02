Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8918 RUR   0.026 GBR   2.1433 TRY   0.2877

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.59 -2.22 Brent 66.87 -2.58

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 02.06.2019 11:19

Добыча нефти в РФ за 5 мес. повысилась на 2,8%, до 232,21 млн т - ЦДУ ТЭК

Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-мае 2019 года повысился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 232,21 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК". Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,27 млн баррелей.

В мае 2019 года в России добыто 47 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 1,3% выше показателя мая 2018 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,11 млн баррелей.

По сравнению с октябрем 2018 года, который был взят в качестве отправной точки для сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, добыча в России снизилась на 2,7%.

НК "Роснефть" (MOEX:ROSN) с начала года добыла 80,89 млн тонн (в мае - 16,14 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" (MOEX:LKOH) - 34,02 млн тонн (6,98 млн тонн), "Сургутнефтегаз" (MOEX:SNGS) - 25,09 млн тонн (4,99 млн тонн), "Газпром нефть" (MOEX:SIBN) - 16,08 млн тонн (3,47 млн тонн), "Татнефть" (MOEX:TATN) - 12,31 млн тонн (2,56 млн тонн), "Башнефть" (MOEX:BANE) - 7,77 млн тонн (1,58 млн тонн), "Славнефть" - 5,72 млн тонн (1,11 млн тонн), "НОВАТЭК" (MOEX:NVTK) - 3,5 млн тонн (696,02 тыс. тонн), "РуссНефть" (MOEX:RNFT) - 2,94 млн тонн (610,22 тыс. тонн).

Добычу "Башнефти" ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно, хотя "Роснефть" приобрела контрольный пакет акций этой компании в середине октября 2016 года.

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, за пять месяцев текущего года добыли 34,6 млн тонн нефти и газового конденсата (в мае - 7,05 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 8,44 млн тонн нефтяного сырья (в мае - 1,66 млн тонн).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


Похожие новости


Путин и Лукашенко пока не контактировали по вопросу поставок нефти из Казахстана в Белоруссию - Песков Белоруссия не собирается закрывать транзит российской нефти по "Дружбе" - Лукашенко Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения нефти в "Дружбе", 4 человека находятся в СИЗО - Новак Россия в апреле снизила добычу к октябрю на 197 тыс. б/с, немного не выполнив сделку ОПЕК+ Путин увидел серьезный ущерб для РФ в инциденте с попаданием "грязной" нефти в трубопровод "Дружба" Путин обменялся с Лукашенко мнениями по нефтепроводу "Дружба", но нужно расследование

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]