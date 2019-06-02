Добыча газа в РФ за 5 мес. выросла на 4,4% до 324,89 млрд куб. м

Объем добычи газа в России в январе-мае 2019 года вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 324,89 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

В мае в РФ было произведено 63,28 млрд куб. м газа (рост на 8,4% относительно того же месяца прошлого года).

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в январе-мае 2019 года добыли 241,4 млрд куб. м газа (46,86 млрд куб. м газа - в мае).

Одна из крупнейших независимых газовых компаний - "НОВАТЭК" (MOEX:NVTK) - за пять месяцев текущего года произвела 29,16 млрд куб. м (в мае - 5,92 млрд куб. м). Операторы СРП с начала года добыли 12,17 млрд куб. м (2,07 млрд куб. м).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" в январе-мае 2019 года добыли НК "Роснефть" (MOEX:ROSN) - 18,61 млрд куб. м (в мае - 3,57 млрд куб. м), "Газпром нефть" (MOEX:SIBN) - 8,52 млрд куб. м (1,81 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" (MOEX:LKOH) - 8,59 млрд куб. м (1,76 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" (MOEX:SNGS) - 4,08 млрд куб. м (821,24 млн куб. м), "РуссНефть" (MOEX:RNFT) - 997,27 млн куб. м (200,4 млн куб. м), "Татнефть" (MOEX:TATN) - 409,09 млн куб. м (83,3 млн куб. м), "Славнефть" - 397,64 млн куб. м (73,82 млн куб. м), "Башнефть" (MOEX:BANE) - 272,02 млн куб. м (54,33 млн куб. м).

Добычу "Башнефти" ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно, хотя "Роснефть" приобрела контрольный пакет акций этой компании в середине октября 2016 года.