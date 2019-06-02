Президент США Дональд Трамп считает обоснованным выход Великобритании из ЕС без заключения соглашения, сообщает в воскресенье газета The Sunday Telegraph.
"Если они не получат того, чего хотят (в ходе переговоров с Брюсселем - ИФ), я бы на их месте ушел. Если вы не достигаете сделки, которой хотите, или если это несправедливая сделка, то тогда вы уходите", - сказал Трамп в интервью изданию.
При этом президент США отметил, что на месте Лондона не заплатил бы Брюсселю
"Я бы не заплатил, это огромная сумма", - считает американский лидер.
Кроме того, Трамп заявил, что бывший лидер "Партии независимости Соединенного Королевства" (UKIP) Найджел Фараж должен участвовать в переговорах по Brexit.
"Он очень умный человек, и ему есть, что предложить", - сказал Трамп, однако выразил сомнение в том, что Лондон привлечет Фаража к переговорам с Брюсселем.
Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.
Ереван должен следовать международным требованиям по разрешению карабахского конфликта – МИД Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 25 раз - Минобороны Азербайджана
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало июня 2019 года накоплено около $59 млн
"Роснефть" начала строительство топливозаправочного комплекса в Пулково стоимостью около 3 млрд руб
Добыча газа в РФ за 5 мес. выросла на 4,4% до 324,89 млрд куб. м
Противостояние в Персидском заливе повысит цены на нефть до $100 и выше за баррель, заявляют в Тегеране
Крыша обрушилась на музыкальном фестивале в Днепропетровской области: один человек погиб, двое пострадали
Интеллектуалы реже болеют варикозом - исследование
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку открылась выставка «Пусть всегда будет солнце!»
AccessBank откликнулся на голоса детей!
Тема и программа Caspian Energy Forum Tbilisi – 2019 изменены
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви