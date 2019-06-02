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СНГ 02.06.2019 12:35

Superjet, прилетевший из Саранска в Москву, проверяют поcле удара молнии

Молния попала в Superjet в Мордовии, после этого лайнер благополучно совершил полет, сообщил "Интерфаксу" источник в органах организации воздушного движения.

По его данным, инцидент произошел с самолетом, выполнявшим рейс из Москвы в ночь на субботу.

"Перед посадкой в Саранске экипаж попытался обойти грозовой фронт. Однако во время маневра командир доложил о яркой вспышке рядом с самолетом", - сказал источник.

По его информации, наземные службы в Саранске не заметили повреждений и дали "добро" на обратный полет самолета в Москву.

Детально осмотреть лайнер удалось лишь в столичном "Шереметьево"; самолет в связи с требованиями безопасности некоторое время не сможет выполнять полеты, сказал источник.

"При осмотре обнаружены следы поражения молнией. Самолет решено временно отстранить от полетов", - добавил источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, МОЛНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]