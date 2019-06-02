Superjet, прилетевший из Саранска в Москву, проверяют поcле удара молнии

Молния попала в Superjet в Мордовии, после этого лайнер благополучно совершил полет, сообщил "Интерфаксу" источник в органах организации воздушного движения.
По его данным, инцидент произошел с самолетом, выполнявшим рейс из Москвы в ночь на субботу.
"Перед посадкой в Саранске экипаж попытался обойти грозовой фронт. Однако во время маневра командир доложил о яркой вспышке рядом с самолетом", - сказал источник.
По его информации, наземные службы в Саранске не заметили повреждений и дали "добро" на обратный полет самолета в Москву.
Детально осмотреть лайнер удалось лишь в столичном "Шереметьево"; самолет в связи с требованиями безопасности некоторое время не сможет выполнять полеты, сказал источник.
"При осмотре обнаружены следы поражения молнией. Самолет решено временно отстранить от полетов", - добавил источник.
"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.
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