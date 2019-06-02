Модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М сможет дозаправляться в воздухе - ТВ

Модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе, сообщил в воскресенье телеканал "Звезда", который впервые показал кадры полета нового самолета.

"На новом (самолете) появилась штанга дозаправки", - говорится в репортаже телеканала.

"Внешнее сходство очевидно. Внутренняя начинка самолета полностью изменена. Заменено более 80% оборудования. Поставлен новый комплекс радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронного противодействия. Новая система управления самолетом, новый локатор", сказал телеканалу представитель КБ "Туполев" об отличиях Ту-22М3М от прежней модификации - Ту-22М3.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что штанги дозаправки топливом в воздухе позволят значительно увеличить боевой радиус применения и дальность полёта Ту-22М3М - она будет сопоставима со стратегическими ракетоносцами.

Штанги дозаправки с дальнего бомбардировщика были сняты после подписания в 1979 году договора с США об ограничении стратегических вооружений.

В настоящее время дальность полёта строевого Ту-22М3 составляет до 6 тыс. км, тогда как у "стратегов" Ту-160 и Ту-95МС - от 12 до 15 тыс. км.

Российская сторона направила в комитет по международным отношениям Сената США конфиденциальный документ, в котором заверила Вашингтон, что осуществляемая модернизация бомбардировщика Ту-22М3 не является нарушением договора "О сокращении стратегических наступательных вооружений" от 2010 года (СНВ-3), сообщила в январе этого года газета The Wall Street Journal.

В 11-страничном документе, направленном в Вашингтон еще в декабре прошлого года, который оказался в распоряжении газеты, в частности, подтверждается, что "российская сторона действительно планирует провести модернизацию Ту-22М3 до модификации Ту-22М3М". В то же время в нем отмечается, что самолет не будет подпадать по ограничения договора СНВ-3, поскольку "радиус действия бомбардировщика будет меньше 8 тыс. км, и он не будет оборудован для доставки ядерных крылатых ракет с дальностью действия более 600 км".

Как сообщал "Интерфакс", глубоко модернизированный Ту-22М3М впервые поднялся в воздух в декабре прошлого года. Тогда сообщалось, что самолёту предстоит пройти заводские лётные испытания, а после них - государственные совместные испытания (ГСИ).

Глава "Туполева" Александр Конюхов ранее сообщал "Интерфаксу", что в 2019 году начнётся глубокая модернизация парка дальних ракетоносцев-бомбардировщиков в облик Ту-22М3М. Он отмечал, что решение об объёме первой партии строевых самолётов, подлежащих модернизации, будет принято Минобороны по результатам ГСИ.

По словам президента ОАК Юрия Слюсаря, глубоко модернизированные строевые самолёты Ту-22М3М начнут поступать в войска с 2021 года.

"Ту-22М3М - реально новая машина, от предыдущей модификации остался только планер. В самолёте установлен новый комплекс цифрового бортового радиоэлектронного оборудования, который в значительной степени унифицирован с Ту-160М, новая система радиоэлектронного противодействия, новый комплекс связи, новый локатор, новый комплекс обороны. Проведены доработки по планеру, позволяющие продлить назначенный срок службы самолёта", - заявлял президент ОАК.

Ранее командующий Дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш заявил "Интерфаксу", что скорость и дальность полёта нового бомбардировщика Ту-22М3М увеличены в результате модернизации.

"Мы на эти самолёты будем ставить новые двигатели модернизированные, которые, соответственно, более экономичны и позволят увеличить и дальность, и скорость, и улучшить характеристики", - заявил С.Кобылаш, отвечая на вопрос агентства о характеристиках глубоко модернизированного Ту-22М3М.

По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Самолеты Ту-22М3 применялись российскими военными в военной операции в Сирии. Эти бомбардировщики участвовали в боевых действиях в Афганистане и ограниченно - в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру.