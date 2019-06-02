Интеллектуалы реже болеют варикозом - исследование

Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ, Новосибирск) установили, какие гены и белки связаны с развитием варикозной болезни у человека, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".
Изучив генетические данные более 400 тыс. европейцев, взятые из открытого биобанка Великобритании, ученые определили девять генов и два белка, которые могут в перспективе служить мишенями для лекарств.
Кроме того, ученые обнаружили, что на генетическом уровне существует связь между варикозом и различными характеристиками, болезнями, образом жизни человека. В частности, оказалось, что у людей с высоким интеллектуальным уровнем варикозная болезнь встречается реже.
"Механизмы генетической связи между признаками мы пока можем только предполагать. В случае с интеллектуальным уровнем (а для него корреляция с варикозным расширение вен обратная) теоретически может быть так: высокий интеллект позволяет человеку заниматься умственным трудом и избегать тяжелой физической работы", - приводятся в публикации слова старшего научного сотрудника ИЦиГ Александры Шадриной.
В то же время, отмечает исследовательница, нельзя сказать, что человек менее интеллектуален, если у него варикоз, или что если он умен, то у него не будет этого заболевания. "Это усредненная закономерность, размазанная по всей изученной нами популяции, при этом достаточно слабая, хотя ее наличие не вызывает сомнений", - подчеркивает Шадрина.
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