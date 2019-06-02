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Здравоохранение 02.06.2019 15:40

Интеллектуалы реже болеют варикозом - исследование

Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ, Новосибирск) установили, какие гены и белки связаны с развитием варикозной болезни у человека, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Изучив генетические данные более 400 тыс. европейцев, взятые из открытого биобанка Великобритании, ученые определили девять генов и два белка, которые могут в перспективе служить мишенями для лекарств.

Кроме того, ученые обнаружили, что на генетическом уровне существует связь между варикозом и различными характеристиками, болезнями, образом жизни человека. В частности, оказалось, что у людей с высоким интеллектуальным уровнем варикозная болезнь встречается реже.

"Механизмы генетической связи между признаками мы пока можем только предполагать. В случае с интеллектуальным уровнем (а для него корреляция с варикозным расширение вен обратная) теоретически может быть так: высокий интеллект позволяет человеку заниматься умственным трудом и избегать тяжелой физической работы", - приводятся в публикации слова старшего научного сотрудника ИЦиГ Александры Шадриной.

В то же время, отмечает исследовательница, нельзя сказать, что человек менее интеллектуален, если у него варикоз, или что если он умен, то у него не будет этого заболевания. "Это усредненная закономерность, размазанная по всей изученной нами популяции, при этом достаточно слабая, хотя ее наличие не вызывает сомнений", - подчеркивает Шадрина.

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Тэги: РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, ВАРИКОЗ, ИССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]