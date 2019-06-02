Ереван должен следовать международным требованиям по разрешению карабахского конфликта – МИД Азербайджана

Официальный Баку заявил, что основной причиной эскалации ситуации в зоне карабахского конфликта и угрозой региональной безопасности является продолжающаяся со стороны Армении оккупация азербайджанских территорий.

«Эмоциональное и столь же противоречивое заявление МИД Армении о ситуации на линии соприкосновения армянских и азербайджанских Вооруженных сил отражает реакцию армянского руководства на внутреннюю обстановку в своей в стране», - говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана в ответ на обвинения со стороны армянского внешнеполитического ведомства в адрес Баку.

Официальный Баку подчеркнул, что, несмотря на то, что Армения дала согласие на проведение очередной встречи на уровне министров иностранных дел, реалии остаются неизменными: армянские ВС продолжают оккупацию азербайджанских территорий.

«Вооруженные силы Армении необходимо вывести с оккупированных территорий Азербайджана. Вне зависимости от того, кто в будущем возглавит Армению, другой альтернативы для дальнейшего развития региона не существует», - отмечается в заявлении.

«Армянская сторона должна признать, что единственной причиной человеческих потерь, бедствий и взаимных разногласий является политика агрессии Армении, продолжающаяся оккупация азербайджанских территорий и политика этнической чистки, осуществляемая в отношении проживающих здесь азербайджанцев. Армении не стоит терять времени на поиски других причин, ей необходимо предпринять шаги, направленные на разрешение конфликта в соответствии с требованиями международного сообщества», - подчеркивает пресс-служба МИД Азербайджана.

Р.Бабаев