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Карабахский конфликт 02.06.2019 14:09

Ереван должен следовать международным требованиям по разрешению карабахского конфликта – МИД Азербайджана

Официальный Баку заявил, что основной причиной эскалации ситуации в зоне карабахского конфликта и угрозой региональной безопасности является продолжающаяся со стороны Армении оккупация азербайджанских территорий.

«Эмоциональное и столь же противоречивое заявление МИД Армении о ситуации на линии соприкосновения армянских и азербайджанских Вооруженных сил отражает реакцию армянского руководства на внутреннюю обстановку в своей в стране», - говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана в ответ на обвинения со стороны армянского внешнеполитического ведомства в адрес Баку.

Официальный Баку подчеркнул, что, несмотря на то, что Армения дала согласие на проведение очередной встречи на уровне министров иностранных дел, реалии остаются неизменными: армянские ВС продолжают оккупацию азербайджанских территорий.

«Вооруженные силы Армении необходимо вывести с оккупированных территорий Азербайджана. Вне зависимости от того, кто в будущем возглавит Армению, другой альтернативы для дальнейшего развития региона не существует», - отмечается в заявлении.

«Армянская сторона должна признать, что единственной причиной человеческих потерь, бедствий и взаимных разногласий является политика агрессии Армении, продолжающаяся оккупация азербайджанских территорий и политика этнической чистки, осуществляемая в отношении проживающих здесь азербайджанцев. Армении не стоит терять времени на поиски других причин, ей необходимо предпринять шаги, направленные на разрешение конфликта в соответствии с требованиями международного сообщества», - подчеркивает пресс-служба МИД Азербайджана.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]