Глава МИД Франции посетил Чернобыль

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в субботу, 1 июня, посетил Чернобыльскую зону, чтобы увидеть арку над реактором ЧАЭС, сообщила в Twitter посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства арки, которая теперь накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI", - написала дипломат.