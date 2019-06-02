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Дальнее зарубежье 02.06.2019 16:08

Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес уходит в отставку

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес в воскресенье заявила, что уйдет в отставку с поста руководителя партии и с должности главы фракции СДПГ в бундестаге.

"Обсуждения внутри парламентской фракции и отзывы внутри партии показали мне, что у меня больше нет необходимой поддержки для выполнения обязанностей", - отмечается в заявлении Налес, распространенном СДПГ.

При этом Налес уточнила, что уйдет с поста лидера партии в понедельник, а с должности главы фракции СДПГ в бундестаге - во вторник.

Андреа Налес занимает пост председателя фракции СДПГ с выборов в парламент в 2017 году, а также является лидером СДПГ с 2018 года.

В третьем кабинете канцлера ФРГ Ангелы Меркель в 2013-2017 годах Налес занимала должность федерального министра труда и общественных дел Германии.

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Тэги: ФРГ, ПАРТИЯ, ГЛАВА, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]