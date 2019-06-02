Противостояние в Персидском заливе повысит цены на нефть до $100 и выше за баррель, заявляют в Тегеране

Главнокомандующий корпусом Стражей Исламской революции генерал Яхья Рахим Сафави заявил, что любые военные противостояния в Персидском заливе приведут к значительному росту цен на нефть, сообщает в воскресенье иранское агентство "Фарс".
"Самая первая пуля, выпущенная в Персидском заливе, подтолкнет рост цен на нефть выше $100. Это было бы невыносимо для Америки, Европы и таких союзников США, как Япония и Южная Корея", - сказал Сафави в интервью агентству.
В последнее время и без того напряженные отношения между Ираном и США обострились еще больше. В мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.
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