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ТЭК 02.06.2019 14:42

Противостояние в Персидском заливе повысит цены на нефть до $100 и выше за баррель, заявляют в Тегеране

Главнокомандующий корпусом Стражей Исламской революции генерал Яхья Рахим Сафави заявил, что любые военные противостояния в Персидском заливе приведут к значительному росту цен на нефть, сообщает в воскресенье иранское агентство "Фарс".

"Самая первая пуля, выпущенная в Персидском заливе, подтолкнет рост цен на нефть выше $100. Это было бы невыносимо для Америки, Европы и таких союзников США, как Япония и Южная Корея", - сказал Сафави в интервью агентству.

В последнее время и без того напряженные отношения между Ираном и США обострились еще больше. В мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

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Тэги: ИРАН, НЕФТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]