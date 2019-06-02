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Дальнее зарубежье 02.06.2019 16:32

Удары Израиля по Сирии привели к гибели 10 человек

По меньшей мере 10 человек, в том числе трое сирийских военнослужащих, стали жертвами ударов Израиля по артиллерийским и зенитно-ракетным батареям в провинции Эль-Кунейтра, передают в воскресенье западные СМИ.

По словам близких к оппозиции очевидцев, которых цитируют СМИ, число жертв достигло 10 человек. Среди них - трое сирийских военных и семь военных из других стран. Информации об их национальной принадлежности не приводится.

Ранее сообщалось о трех погибших.

"Израиль возобновил агрессию, осуществив пуск нескольких ракет по районам к востоку от Эль-Кунейтры", - передает сирийское агентство САНА.

В Армии обороны Израиля заявили, что удары по Сирии стали ответом Израиля на пуски сирийскими военными двух снарядов в направлении горы Хермон на Голанских высотах.

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Тэги: СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ, УДАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]