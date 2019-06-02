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Дальнее зарубежье 02.06.2019 16:56

Иракский суд приговорил француза к смерти за принадлежность к "Исламскому государству"

Суд Ирака приговорил к смертной казни восьмого француза за участие в террористической группировке "Исламское государство", передают в воскресенье западные СМИ.

По данным изданий, речь идет о 32-летнем гражданине Франции. Он предстал перед судом 27 мая, однако судья перенес заседание для проведения медицинской экспертизы.

В конце мая иракский суд приговорил к высшей мере наказания семь граждан Франции и одного выходца из Туниса. Все они состояли в группировке ИГ.

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Тэги: ИРАК, ФРАНЦИЯ, ИСЛАМИСТ, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]