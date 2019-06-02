Суд Ирака приговорил к смертной казни восьмого француза за участие в террористической группировке "Исламское государство", передают в воскресенье западные СМИ.

По данным изданий, речь идет о 32-летнем гражданине Франции. Он предстал перед судом 27 мая, однако судья перенес заседание для проведения медицинской экспертизы.

В конце мая иракский суд приговорил к высшей мере наказания семь граждан Франции и одного выходца из Туниса. Все они состояли в группировке ИГ.