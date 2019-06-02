Крыша обрушилась на музыкальном фестивале в Днепропетровской области: один человек погиб, двое пострадали

От сильного ветра и шквального дождя обрушилась крыша сцены этно-рок-фестиваля Украины Kozak FEST в Днепропетровской области, в результате один человек погиб и двое пострадали.
"В результате сильного порыва ветра, грозы и шквального дождя на месте проведения этно-рок-фестиваля Kozak Fest у села Жовтоолександровка была снесена крыша, частично повреждена сцена - вследствие чего погиб один человек и два человека пострадали: женщина получила перелом ноги у мужчины - перелом ступни", сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.
По ее данным, "спасатели вытащили 53 легковых автомобиля и спасли 135 человек".
Этно-рок-фестиваль Kozak Fest отменил все мероприятия, которые были запланированы на воскресенье, 2 июня, из-за урагана, пронесшегося накануне по Днепропетровской области.
Музыкант Дмитрий Шуров на своей странице в Instagram написал, что в страшный ураган "на фестивале обрушилась крыша сцены", и "могут быть пострадавшие". Он добавил, что тысячи людей "пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя", "образуется хаос, падают деревья".
Ереван должен следовать международным требованиям по разрешению карабахского конфликта – МИД Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 25 раз - Минобороны Азербайджана
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало июня 2019 года накоплено около $59 млн
"Роснефть" начала строительство топливозаправочного комплекса в Пулково стоимостью около 3 млрд руб
Добыча газа в РФ за 5 мес. выросла на 4,4% до 324,89 млрд куб. м
Противостояние в Персидском заливе повысит цены на нефть до $100 и выше за баррель, заявляют в Тегеране
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Трамп сообщил о скорой отставке своего советника по экономическим вопросам
Израиль и США готовы узаконить власть Асада, если Россия повлияет на Иран в Сирии - СМИ
Трамп сообщил о поставке первой партии СПГ с нового завода Cameron LNG
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку открылась выставка «Пусть всегда будет солнце!»
AccessBank откликнулся на голоса детей!
Тема и программа Caspian Energy Forum Tbilisi – 2019 изменены
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви