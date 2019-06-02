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Происшествия 02.06.2019 17:21

Крыша обрушилась на музыкальном фестивале в Днепропетровской области: один человек погиб, двое пострадали

От сильного ветра и шквального дождя обрушилась крыша сцены этно-рок-фестиваля Украины Kozak FEST в Днепропетровской области, в результате один человек погиб и двое пострадали.

"В результате сильного порыва ветра, грозы и шквального дождя на месте проведения этно-рок-фестиваля Kozak Fest у села Жовтоолександровка была снесена крыша, частично повреждена сцена - вследствие чего погиб один человек и два человека пострадали: женщина получила перелом ноги у мужчины - перелом ступни", сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.

По ее данным, "спасатели вытащили 53 легковых автомобиля и спасли 135 человек".

Этно-рок-фестиваль Kozak Fest отменил все мероприятия, которые были запланированы на воскресенье, 2 июня, из-за урагана, пронесшегося накануне по Днепропетровской области.

Музыкант Дмитрий Шуров на своей странице в Instagram написал, что в страшный ураган "на фестивале обрушилась крыша сцены", и "могут быть пострадавшие". Он добавил, что тысячи людей "пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя", "образуется хаос, падают деревья".

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Тэги: УКРАИНА, ФЕСТИВАЛЬ, НЕПОГОДА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]